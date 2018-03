Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La peste porcine africaine continue de se propager en Europe et l’on ne peut exclure qu’elle gagne la Suisse. Un programme national de détection précoce a été élaboré afin de dépister rapidement les sangliers indigènes potentiellement infectés et donc empêcher, le cas échéant, la propagation de l’épizootie dans cette population. L’OSAV a présenté ce programme et d’autres mesures le 28 mars 2018 lors d’une séance d’information destinée aux milieux concernés.