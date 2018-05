Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire qui possèdent un certain potentiel sur le marché du travail doivent pouvoir bénéficier d’une formation de façon à trouver par la suite leur place dans la vie professionnelle. Dans ce cadre, 18 cantons ont conclu un contrat avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) en vue de proposer, à partir de cet été, un préapprentissage d’intégration d’une durée d’un an. Ce programme pilote mis en place par la Confédération s’étendra sur quatre ans.