Les Journées d’étude internationales organisées à la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud à Lausanne ont été consacrées à l’enseignement et l’apprentissage sur la Shoah dans le monde scolaire. La conférence de deux jours que la HEP Vaud a organisées dans le cadre de la présidence suisse de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) s'est concentrée sur des exemples tirés de la pratique ainsi que sur les expériences réalisées par les écoles dans les activités pédagogiques menées sur ce thème. L’IHRA a pour objectif d’encourager la recherche et la formation sur l’Holocauste et de cultiver le souvenir des victimes à travers des cérémonies commémoratives et des lieux de mémoire.