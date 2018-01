Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Suisse et les pays voisins profiteront des vacances hivernales du 27 janvier au 11 mars. Durant cette période, et en particulier lors des départs du week-end, la circulation sera intense sur les routes de montagne et d’accès aux stations alpines.En semaine, c’est le trafic pendulaire qui ralentira le trafic aux heures de pointe du matin, entre 7h et 9h, et du soir, de 17h à 19h.