La Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient divers projets culturels dans des pays partenaires car les artistes assument une fonction essentielle dans l’organisation de la vie économique, sociale et culturelle. Les échanges entre acteurs culturels du Sud, de l’Est et de la Suisse sont de ce fait au cœur de la manifestation «CROSSROADS – Perspectives internationales sur la culture, l’art et la société», que la DDC organise du 8 au 10 février à Bâle et à Genève avec la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.