Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les attentes de la société vis-à-vis des animaux de rente ont beaucoup évolué ces dernières années. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de sélection animale, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a pris en compte les attentes et les exigences de toutes les parties concernées par l’élevage. Incluant ces nouveaux critères, la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » couvre désormais plusieurs domaines et se veut plus globale.