Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI). Modification du 2 novembre 2018 (RO 2018 4287).La présente ordonnance entre en vigueur le 30 novembre 2018 à 10 heures.------------Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI). Modification du 29 novembre 2018 (RO 2018 4291).La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2018.------------Ordonnance concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse du 30 novembre 2018 (RO 2018 4293).La présente ordonnance entre en vigueur le 30 novembre 2018 à 20 heures et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.