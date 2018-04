Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les travailleurs âgés contribuent de manière déterminante à couvrir les besoins grandissants en personnel qualifié en Suisse. Tel est le constat unanime qu’ont dressé des représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux réunis le 26 avril 2018 à Berne à l’occasion de la quatrième conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés. L’évaluation de la situation de ces derniers a par contre fait l’objet de divergences d’appréciation. Dans leur déclaration finale commune, la Confédération, les cantons et les partenaires sociaux se sont déclarés prêts à examiner des propositions susceptibles d’éviter aux chômeurs âgés arrivant en fin de droits de connaître des difficultés financières et sociales.