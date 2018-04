Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Pour que la population puisse se préparer à la migration des programmes de radio des OUC au DAB+, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a lancé aujourd'hui un appel d'offres public visant à attribuer un mandat pour une campagne d'information sur le DAB+, d'une durée de 4 ans à compter de 2019. L'OFCOM soutient ainsi la branche de la radio, qui diffuse de plus en plus ses programmes en mode numérique sur des réseaux DAB+ et veut mettre ses émetteurs OUC hors service dans les prochaines années.