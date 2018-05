Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le secteur Recherche et évaluation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié son rapport annuel pour 2017. Celui-ci fournit un aperçu des recherches effectuées par l’OFAS. Les résultats des projets menés à terme en 2017 et les objectifs des projets en cours font l’objet de brèves présentations. Des liens renvoient aux rapports parus dans la collection «Aspects de la sécurité sociale» et aux articles publiés dans la revue «Sécurité sociale» (CHSS).