Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’année dernière, la coopération internationale de la Suisse s’est concentrée sur l’aide d’urgence, la lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que la recherche de solutions aux grands défis planétaires. C’est ce qui ressort du rapport annuel 2017 sur la coopération au développement que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont publié ce jour, pour la première fois sous forme numérique. Les actions menées dans le cadre de la coopération internationale servent les intérêts de la Suisse, dont la prospérité et la sécurité dépendent fortement du contexte international.