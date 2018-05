Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans le cadre du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’Office fédéral des assurances sociales a octroyé des contributions financières à 27 projets pilotes, projets modèles et projets de recherche visant à promouvoir les chances de formation. La synthèse analyse et regroupe les connaissances scientifiques et les expériences pratiques acquises au cours des projets pour en déduire des facteurs de réussite et des recommandations. Le rapport est publié en allemand, avec un résumé en français, en italien et en anglais. La version imprimée du rapport pourra être commandée à partir de mi-mai 2018 (Office fédéral des constructions et de la logistique, OFCL, 3003 Berne, numéro de commande 318.010.6/18D, www.bundespublikationen.admin.ch).