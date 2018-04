Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 26e rapport semestriel de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI), publié le 26 avril 2018, porte sur les principaux cyberincidents observés au cours du second semestre 2017 en Suisse et sur le plan international. Il met notamment en évidence l’utilisation très répandue de logiciels criminels et les attaques contre les systèmes de contrôle industriels dans le domaine des appareils médico-techniques. Le thème prioritaire du rapport concerne la multiplication des fuites de données et ses conséquences.