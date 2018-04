Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les athlètes ayant remporté un diplôme ou une médaille olympique lors des derniers JO et Jeux paralympiques d’hiver ont été reçus le 11 avril 2018 au Palais fédéral par Ueli Maurer, vice-président du Conseil fédéral et ministre des finances, Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge des sports, Karin Keller-Sutter, présidente du Conseil des États et Dominique de Buman, président du Conseil national. Parlant au nom du gouvernement, le conseiller fédéral Ueli Maurer a félicité les athlètes pour leurs résultats exceptionnels à Pyeongchang.