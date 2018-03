Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 21 mars 2018, le Conseil fédéral a nommé Remigi Winzap, actuellement responsable au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) du dialogue entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de politique commerciale, au poste d’administrateur de la Suisse (directeur exécutif) auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à Londres. Il lui a conféré par la même occasion le titre d’ambassadeur. Remigi Winzap prendra ses fonctions le 1er septembre 2018 et succédera à Heinz Kaufmann, qui occupe le poste depuis fin 2013.