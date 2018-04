Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les 4 et 5 avril 2018, les directeurs généraux de l’armement de l’Autriche et de la Suisse ainsi que le directeur de la recherche du ministère allemand de la défense se rencontrent en Suisse. Ces entretiens trilatéraux portent principalement sur les défis actuels et futurs dans le domaine de l'armement.