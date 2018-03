Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Depuis la signature en 2007 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération scientifique et technologique, la coopération entre les deux pays dans le domaine de la recherche et de l’innovation s’est considérablement développée. Dans le cadre de la quatrième rencontre, le 28 février 2018 à Tokyo, du comité conjoint pour la coopération scientifique et technologique Suisse-Japon, des mesures ont été prises pour renforcer la coopération et d’autres possibilités de collaboration ont été examinées.