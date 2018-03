Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La première réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 s’est tenue sous la présidence argentine les 19 et 20 mars à Buenos Aires, avec la Suisse comme pays invité. Le point de départ des discussions, au cours desquelles Ueli Maurer, conseiller fédéral et ministre des finances s’est également exprimé, a été le constat d’une reprise économique sensible et durable, qui a soulevé deux questions: d’une part, la solidité de la croissance et les mesures susceptibles de l’améliorer et, d’autre part, la confrontation avec les défis posés par le numérique dans les domaines financier et fiscal.