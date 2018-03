Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Loi fédérale et l’Ordonnance sur la procréation médicalement assistée règlent le droit d’accès des personnes nées d’un don de sperme à leurs données d’ascendance. La première génération de personnes concernées sont désormais presque majeures et elles ont de ce fait un droit absolu à l’obtention des données. Le projet a pour but de simplifier la procédure d’information, en l'effectuant par écrit, sans plus de convocation personnelle des demandeurs à l'Office fédéral de l'état civil.