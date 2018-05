Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'accessibilité du service postal universel et des services de paiements doivent être assurés à l'avenir de manière plus différenciée. C'est la conclusion à laquelle est arrivée un groupe de travail sur le service postal universel, mis sur pied par la conseillère fédérale Doris Leuthard. Dans son rapport publié à la suite de la séance d'hier à laquelle il a participé, il présente les solutions applicables à la future organisation du réseau postal. Il propose notamment de mesurer l'accessibilité à l'échelle cantonale, d'intensifier la communication entre les cantons, les communes et la Poste et d'améliorer l'attractivité des agences. Les recommandations du groupe de travail doivent contribuer à ce que l'économie et la population continuent à bénéficier de prestations postales et de services de paiements d'excellente qualité.