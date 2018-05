Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’offensive contre les infections nosocomiales s’intensifie. Les mesures de surveillance, de prévention et de lutte sont coordonnées depuis 2016 au niveau national grâce à la stratégie NOSO. Il a été possible de déterminer l’ampleur du phénomène dans les hôpitaux, où près de 6% des patients contractent une telle infection. Des programmes ont aussi été développés pour sensibiliser le personnel soignant, notamment en ce qui concerne l’hygiène de mains et la prévention des infections post-chirurgicales. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait le bilan de cette action avec ses partenaires à l’occasion de la publication du premier rapport annuel de la stratégie.