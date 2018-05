Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

14 % des matériels électriques contrôlés par l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI en 2017 présentaient des défauts. 108 interdictions de vente ont dû être prononcées. De plus, 16 rappels et informations de sécurité concernant des produits dans les domaines du ménage, de l’habitation et de l’informatique ont dû être diffusés publiquement et les consommateurs en ont été informés.