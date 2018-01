Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le DFAE s’inquiète vivement de la récente recrudescence des combats en Syrie et de ses conséquences dramatiques pour la population civile. Il appelle toutes les parties au conflit à faciliter l’acheminement sans délai et sans entrave d’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin, y compris dans les zones assiégées et difficiles d’accès.