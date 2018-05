Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Pour l’Année du patrimoine culturel 2018 l’Office fédéral de la culture (OFC) a lancé un concours ouvert d’idées et de projets afin de stimuler des projets novateurs. Le concours d’idées s’est clos vendredi 4 mai par une fête organisée à Berne. Les onze meilleures idées ont été récompensées et le coup d’envoi du concours de projets a été donné. Des projets peuvent être présentés, développés et discutés dès à présent.