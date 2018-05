Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

In occasione di un colloquio con il consigliere di Stato Frédéric Favre, capo del dipartimento vallesano della sicurezza, delle istituzioni e dello sport, il 22 maggio 2018 la CNPT ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alle condizioni di detenzione al centro LMC di Granges. Già in una lettera indirizzata al Consigliere di Stato in gennaio, la CNPT aveva giudicato tali condizioni inaccettabili alla luce delle norme nazionali e internazionali in materia di detenzione amministrativa. Si è mostrata particolarmente preoccupata per il collocamento di donne incinte, chiedendo al Consiglio di Stato di adottare misure urgenti e di prendere in considerazione collocamenti alternativi.