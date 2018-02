Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La vendange 2017 (79 millions de litres) s’est établie à un minimum jamais atteint depuis 1978. La production est en recul de 28,5 millions de litres (- 27 %) par rapport à l’année précédente en raison des fortes gelées nocturnes en avril et des averses de grêle survenues en août. L’été sec et chaud (figurant au troisième rang des étés les plus chauds depuis le début des relevés) a fait diminuer encore la production tout en étant propice à une vendange précoce et de bonne qualité.