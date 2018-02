Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les violons fabriqués avec du bois traité par des champignons sonnent-ils comme des instruments anciens? Les chercheurs en acoustique de l'Empa se penchent actuellement sur les instruments en bois de «Mycowood». Les mesures précises des bruits de structure et les expériences psycho-acoustiques avec des volontaires ont pour but de montrer si le traitement par des champignons peut améliorer un instrument de façon significative. Ceci est rendu possible grâce à Walter Fischli, dont la fondation parraine le projet.