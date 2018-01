Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a rencontré le vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur serbe Nebojša Stefanović mercredi 24 janvier 2018, à l’occasion d’une visite de travail à Belgrade. Les entretiens ont porté sur la collaboration entre les deux pays, qui sont liés par un partenariat migratoire et par un accord de coopération policière. La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a par ailleurs visité un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi qu’une entreprise sociale qui emploie et forme des victimes de la traite des êtres humains.