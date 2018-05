Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le ministre fédéral autrichien de la Défense Mario Kunasek et le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), se sont rencontrés le 17 mai 2018 à Berne. Lors de cette première visite officielle, ils ont parlé de la coopération entre l’Autriche et la Suisse dans le domaine de l’armée et de la sécurité. Il a aussi été question de la mise en œuvre de l’accord sur la police aérienne.