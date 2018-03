Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

A l’occasion d’une visite officielle du président de la Confédération Alain Berset, invité par le prince héréditaire Alois von und zu Liechtenstein, la Suisse et le Liechtenstein ont rendu hommage, le lundi 5 mars 2018, aux relations étroites qui unissent les deux Etats. Le président de la Confédération a rencontré le Premier ministre Adrian Hasler. Ils se sont entretenus d’affaires bilatérales et de la politique européenne de la Suisse et du Liechtenstein.