Lors de sa séance du 16 mars 2018, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le contrôle de gestion stratégique de l’informatique, établi au 31 décembre 2017. Ce rapport fournit des informations sur la mise en œuvre de la stratégie informatique de la Confédération pour les années 2016 à 2019 et sur l’état des projets informatiques clés. Deux de ces projets ont été achevés avec succès et le Conseil fédéral a défini un nouveau projet informatique clé. Par ailleurs, les prestations informatiques concernant les sites Internet de l’administration fédérale centrale devront à l’avenir être consolidées et gérées de manière centralisée. Le Conseil fédéral a aussi décidé d’harmoniser la gestion du portefeuille informatique dans toute l’administration fédérale.