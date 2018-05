Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les citoyens suisses se sentent en sécurité, ils ont un regard plus optimiste qu'auparavant sur l'avenir de leur pays et font pleinement confiance aux autorités et aux institutions helvétiques. Les Suisses ont une opinion positive de leur armée. Ils accordent une priorité élevée à la lutte contre le terrorisme, même si cela implique certaines restrictions des libertés individuelles. Tels sont les résultats de l'étude « Sécurité 2018 » réalisée par l'Académie militaire (ACAMIL) et par le Center for Security Studies de l'EPF de Zurich.