Aduno: Viseca étend le paiement sans contact aux bracelets de fitness

Zurich (awp/ats) - Viseca étend l'offre de solutions de paiement sans contact aux montres intelligentes de sport. La filiale du groupe Aduno propose désormais de régler les achats avec les bracelets de fitness connectés Fitbit et Garmin.Les modèles dotés de fonctions de paiement Fitbit Pay et Garmin Pay permettent aux titulaires de cartes Viseca de payer sans contact dans le monde entier, annonce mardi le spécialiste du paiement sans numéraire. Les technologies de cryptage de Mastercard et Visa sont à la base de ces fonctionnalités.Les montres de fitness connaissent une popularité croissante pour tracer l'activité et échanger des données numériques, constate Aduno. Pour les sportifs, cette solution représente une alternative au portemonnaie ou au smartphone, partout où la technologie Near Field Communication (NFC) est disponible.ats/rp(AWP / 20.03.2018 13h10)