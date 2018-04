Aduno voit son bénéfice net progresser, les ventes se replient

Zurich (awp) - Le spécialiste du paiement sans numéraire Aduno a vu son chiffre d'affaires se replier l'année dernière, sous l'effet de facteurs exceptionnels. Corrigé de ces éléments, les revenus sont ressortis en hausse grâce à un environnement économique favorable et à "la substitution continue du numéraire par les paiements par cartes", a souligné vendredi la société zurichoise. Le bénéfice net s'est de son côté inscrit en forte hausse."Aduno a continué sur la lancée des années passées en enregistrant à nouveau une forte croissance des volumes. Le nombre de cartes a augmenté de plus de 4% et la hausse du volume des transactions a même frôlé les 9%", s'est réjoui Martin Huldi, directeur général, cité dans le communiqué.Le bénéfice net a bondi de 61,7% à 191,6 millions francs. Le résultat opérationnel a atteint 102,8 millions, un tiers de moins que l'année précédente. Cela s'explique par le revenu exceptionnel issu de la vente de Visa Europe en 2016 ainsi que des changements dans les effectifs liée à la vente d'Acquiring Business.Le chiffre d'affaires a reculé de 3,9% à 459,6 millions de francs, également en raison de la vente de Visa. Corrigé de cet effet, les revenus sont supérieurs de 7,6% à ceux de l'année précédente, précise le communiqué.Les revenus des commissions ont pesé pour 35% du chiffre d'affaires. Le reste a été apporté par les frais annuels (25,4%), les revenus d'intérêts (21,1%) et les autres recettes (18,5%).Les deux divisions Payment et Consumer Finance ont enregistré une solide croissance.Au 31 décembre 2017, le total du bilan s'est replié de 3,5% à 2,21 milliards. Les fonds propres ont progressé d'un quart à 807 millions, pour un ratio de 36,5%, nettement supérieur à celui de l'exercice précédent (28,0%).A fin 2017, les effectifs du groupe ont diminué à 717 collaborateurs (équivalents temps plein), ce qui s'explique par la vente de l'activité Acquiring/Terminal.Aduno s'est déclaré optimiste pour l'année en cours grâce à une solide conjoncture. La transformation numérique restera la priorité en 2018 avec un développement des services prévu.ol/al(AWP / 20.04.2018 09h13)