Adval Tech: Hans Dreier quitte la direction de l'entreprise

Zurich (awp) - Le spécialiste de la découpe et de l'usinage de métaux Adval Tech a annoncé mercredi le départ à la retraite au 1er avril de son directeur Hans Dreier, responsable des unités juridique, informatique et logistique. Ce dernier gardera cependant son poste d'administrateur au sein de l'organe de surveillance, précise le groupe bernois.Adval Tech ne compte pas repourvoir cette position. A partir d'avril la direction ne comprendra donc plus que trois personnes, à savoir René Rothen (CEO), Markus Reber (CFO) et Valeria Poretti-Rezzonico (directrice Corporate HR/Communication), selon le communiqué.lk/buc(AWP / 24.01.2018 08h03)