Adval Tech: retour à la normale pour le bénéfice net en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste de la découpe et de l'usinage de métaux Adval Tech a vu son bénéfice net divisé par plus de quatre à 8,7 mio CHF en 2017, après que des gains exceptionnels avaient porté le profit net en 2016. Les autres chiffres clés sont également mitigés, a annoncé vendredi la société bernoise.Le chiffre d'affaires total a baissé de 8,5% à 207,9 mio CHF, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 28,9% à 10,7 mio, a indiqué Adval Tech dans un communiqué.Le groupe bernois a précisé que la comparaison avec l'année précédente est délicate, au vu des changements dans le périmètre de la société. Cette dernière avait en effet vendu en 2016 l'unité Mold au groupe américain Bernes pour 133 mio CHF, ce qui avait dopé les résultats en 2016 et pénalisé ceux de 2017.A l'inverse, Adval Tech a consolidé pour la première fois dans ses comptes sur l'ensemble de l'exercice les résultats du fournisseur allemand de l'industrie automobile Fischer IMF, racheté en mars 2016.Le groupe dévoilera de plus amples détails sur ses résultats et ses objectifs en 2018 lors d'une conférence de presse le 24 avril.al/buc(AWP / 23.03.2018 08h02)