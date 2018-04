Aéroports: deux navettes autonomes expérimentées par Groupe ADP

AEROPORTS DE PARIS

Aéroport de Roissy (France) - Groupe ADP a annoncé mercredi qu'il allait expérimenter jusqu'en juillet deux navettes autonomes sur un trajet de 700 m entre la gare RER de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et le siège d'ADP, gestionnaire des aéroports parisiens.Ces navettes à 100% électriques, qui roulent à une vitesse de 15 km/h et peuvent transporter onze personnes assises et quatre debout, ont pour particularité de traverser une route ouverte.La navette du constructeur de Villeurbanne (près de Lyon), Navya, fait déjà l'objet de nombreuses expérimentations, le plus souvent en site fermé.Elle circule dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, expérimentée par la région Ile-de-France et Keolis - filiale de la SNCF - qui l'avait déjà testée à Lyon, dans le quartier de Confluence.Elle est également déployée à l'aéroport de Christchurch en Nouvelle Zélande.Ces navettes autonomes opèrent en outre dans la zone piétonne de Sion (Suisse) et ont circulé sur route ouverte pendant le salon de l'électronique CES de Las Vegas (Etats-Unis)."L'aéroport est un domaine d'expression (pour la navette autonome, ndlr) qui devrait devenir magique", a commenté Christophe Sapet, président de Navya, au cours d'une conférence de presse aux côtés de l'opérateur Keolis.Les liaisons entre terminaux et parkings, le transport de bagages ou de la restauration aérienne sont autant de possibles utilisations de ces véhicules sans chauffeurs sur les sites aéroportuaires, où l'espace est de plus en plus contraint alors que le trafic aérien ne cesse de croître.La navette expérimentée au siège du Groupe ADP est de niveau 4 (autonomie quasi-totale). Elle est connectée à un centre de supervision. Un opérateur se trouve à bord.Les opérateurs de transports envisagent d'utiliser ces navettes autonomes notamment pour desservir des zones peu denses, dans lesquelles il n'est pas économiquement viable de faire circuler des autobus.La France aura dès 2019 le cadre législatif qui permettra d'expérimenter sur les routes les véhicules autonomes de niveau 4, a annoncé fin mars le président Emmanuel Macron.sw/fka/pb(©AFP / 04 avril 2018 16h48)