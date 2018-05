Aevis Victoria: revers judiciaire de la clinique Sant'Anna face au Caffè

Zurich (awp) - Les quatre journalistes du journal il Caffè ont été acquittés de toutes les charges retenues contre eux dans le cadre d'un procès en diffamation intenté par la clinique Sant'Anna, faisant partie du réseau GSMN détenu par le groupe Aevis Victoria. Dans ses considérants, le juge a souligné le rôle de "chien de garde" de la presse pour la démocratie, indique le Corriere del Ticino (CdT) vendredi sur son site internet.Dans une série d'articles, le dominical tessinois avait couvert une erreur médicale survenue en 2014 qui avait valu à une patiente de se retrouver amputée des deux seins. Alors que seul le chirurgien (externe) avait été mis en cause par les autorités, le journal avait à plusieurs reprises soulevé la question de la responsabilité de la clinique Sant'Anna, où avait eu lieu l'opération incriminée.Pour le juge en charge du dossier, on ne peut pas parler de diffamation car à l'époque de la publication des articles, certains éléments, comme un rapport de la commission de surveillance sanitaire, "laissaient entendre qu'effectivement quelque chose ne s'était pas passé comme prévu ce jour-là".Citant une sentence "emblématique" de la Commission européenne des droits de l'homme (CEDH), le juge a évoqué le rôle de "chien de garde" de la presse pour la démocratie. "Et on dit qu'un bon chien de garde doit pouvoir circuler librement en dehors de la maison, aboyer et parfois mordre".La clinique luganaise a également été déboutée de son accusation de concurrence de déloyale à l'encontre du directeur du Caffè, Lillo Alaimo. "Si nous utilisons cet article de loi pour la presse, nous ne nous en sortirons plus", a lancé l'homme de loi.buc/rp(AWP / 04.05.2018 13h45)