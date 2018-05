Aevis: nouveau directeur général pour Swiss Medical Network

Genolier (awp/ats) - Le spécialiste vaudois des cliniques Swiss Medical Network, filiale du groupe Aevis Victoria, peut compter sur un nouveau directeur général. Il s'agit du Tessinois Dino Cauzza, qui remplace Beat Röthlisberger.Né en 1972, Dino Cauzza a pris ses fonctions ce lundi, a indiqué Swiss Medical Network. L'homme doit renforcer la direction générale avec ses compétences opérationnelles et numériques. La fonction de CEO était assurée à titre intérimaire par l'administrateur délégué Antoine Hubert depuis le départ de Beat Röthlisberger il y a deux mois.Dino Cauzza connaît bien le secteur de la santé en Suisse, précise Swiss Medical Network, pour qui il travaille depuis un an en qualité d'administrateur délégué de la filiale tessinoise GSMN Ticino. Il a étudié l'économie à l'Université de St-Gall et possède un diplôme d'expert-comptable.Swiss Medical Network est l'un des deux grands acteurs du domaine des cliniques, avec le groupe Hirslanden. La société emploie 3000 collaborateurs et près de 2000 médecins, opérant dans 16 établissements, répartis dans les trois régions linguistiques. En Suisse romande, elle est présente dans cinq des six cantons (à l'exception du Jura).ats/buc(AWP / 01.05.2018 20h14)