Aevis: quatre journalistes tessinois devant la justice

Bellinzone (awp/ats) - Le procès de quatre journalistes de l'hebdomadaire tessinois Il Caffè s'ouvre jeudi. Ils avaient publié en 2016 une série d'articles sur une faute professionnelle d'un médecin dans la clinique privée luganaise Sant'Anna, propriété de la holding fribourgeoise Aevis Victoria, par le biais de sa filiale GSMN Ticino.Le Ministère public du Tessin a condamné par ordonnance pénale en février 2017 le directeur du journal pour concurrence déloyale et diffamation répétée. Il a écopé d'une peine pécuniaire de 60 jours à 270 francs avec sursis de deux ans et d'une amende de 2000 francs. Pour les trois autres journalistes, la condamnation porte uniquement sur la diffamation répétée.Les collaborateurs ont fait recours de la condamnation. Ils s'étaient attiré les foudres de la clinique en question.L'histoire relayée par le média remonte à 2014. Un chirurgien avait alors amputé par erreur les deux seins d'une patiente âgée de 67 ans atteinte d'une tumeur mammaire. Son autorisation de pratiquer lui avait été retirée. Affirmant au départ que l'ablation totale avait été nécessaire, le médecin avait avoué des mois après qu'il s'était trompé de patiente.Le directeur du journal est notamment accusé d'avoir relaté les faits de manière incomplète, d'avoir attaché trop d'importance à certains éléments et d'en avoir tiré de fausses conclusions.ats/buc(AWP / 26.04.2018 08h30)