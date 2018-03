Aevis voit sa rentabilité annuelle chuter, dividende stable

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Aevis Victoria, l'exploitant fribourgeois de cliniques privées et d'hôtels de luxe, a vu sa rentabilité nette divisée plus que par deux, pénalisée notamment par des amortissements. Pour l'année en cours, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires inférieure à 10% et une amélioration de sa rentabilité."Le bénéfice net reflète notamment les amortissements liés aux travaux de rénovation de nos hôtels, dont Eden au Lac à Zurich", a expliqué l'administrateur délégué Antoine Hubert, lors d'une conférence téléphonique jeudi.Le responsable a également souligné que le programme d'efficience, débuté en septembre dernier, de 15 mio CHF devrait porter ses fruits cette année.Par rapport à la stratégie d'expansion du groupe, M. Hubert a souligné qu'ils avaient "quelques projets d'acquisition en vue", sans fournir plus de détails. Aevis pourrait réaliser ces achats sans mettre en danger son niveau de liquidités, a-t-il assuré.Au chapitre des résultats annuels, l'exploitant fribourgeois de cliniques privées et d'hôtels de luxe, a vu son bénéfice net dégringoler à 1,1 mio CHF contre 2,7 mio CHF en 2016. En 2017, l'entreprise a pourtant procédé à deux désinvestissements ayant généré un gain de 10,4 mio CHF, à savoir la vente des participations dans LifeWatch et la Clinique des Tilleuls à Bienne.Le conseil d'administration proposera toutefois un dividende inchangé de 0,55 CHF par action, selon le communiqué publié jeudi.Durant la période sous revue, le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est aussi inscrit en baisse à 26,3 mio CHF, soit une chute de 16,5%. La marge correspondante a perdu 1,6 point de pourcentage à 4,5%. L'excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) s'est étoffé de 6,8% à 93,1 mio CHF, mais reste inférieur aux objectifs du groupe fribourgeois.Le chiffre d'affaires en revanche a bondi de 11,9% à 663,1 mio CHF, tiré par l'intégration de la Clinique Générale-Beaulieu. Quant au chiffre d'affaires net, hors honoraires médicaux, il a augmenté de 12,6% à 582,5 mio CHF.OBJECTIFS RATÉSAevis a manqué ses propres objectifs pour 2017, tant au niveau du dividende, du chiffre d'affaires que de l'Ebitdar. Mi-septembre, la direction avait dit viser pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires supérieur à 700 mio CHF et un excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) de plus de 100 mio.En outre, lors de la présentation des chiffres semestriels, l'administrateur délégué Antoine Hubert avait indiqué à AWP: "Nous prévoyons de relever substantiellement la distribution aux actionnaires comparé aux années précédentes", soulignant que le montant définitif n'avait pas encore été arrêté.Au chapitre des activités médicales, les recettes générées par les hôpitaux se sont inscrites à 586,0 mio CHF (+12,5%), grâce à l'intégration de la Clinique Générale-Beaulieu.Au niveau hôtelier, le chiffre d'affaires net des cinq hôtels (quatre consolidés et un sous gestion) a atteint 64,3 mio CHF (+6%). "Tous les hôtels de Victoria-Jungfrau Collection ont réalisé des améliorations opérationnelles", se réjouit Aevis.Le groupe précise que "ces résultats solides ont été réalisés malgré la fermeture de l'Eden au Lac à Zurich à partir d'octobre et du Palace Lucerne à partir de novembre pour cause d'importants travaux de rénovation et d'aménagement".Pour 2018, le groupe espère enregistrer une hausse de ses ventes à un chiffre et améliorer "significativement" sa rentabilité, indique-t-il sans donner plus de détails.Jeudi, l'action Aevis a cédé 0,6% à 60,60 CHF dans un SPI en repli de 0,11%.lk/rp/fr(AWP / 29.03.2018 17h36)