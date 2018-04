L'Allemagne reste ouverte au dialogue avec la Russie et espère parvenir à "rebâtir la confiance", malgré la montée des tensions et les expulsions de diplomates liées à l'affaire Skripal, a déclaré le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dans une entretien dimanche avec le quotidien Bild am Sonntag."L'attitude de la Russie ces dernières années a indubitablement provoqué la perte de beaucoup de confiance", estime le ministre des Affaires étrangères."Dans le même temps, nous avons besoin de la Russie en tant que partenaire, pour régler des conflits régionaux, pour le désarmement et en tant que pilier important de l'ordre multilatéral", a-t-il poursuivi."C'est pourquoi nous sommes ouverts au dialogue et espérons rebâtir la confiance petit à petit si la Russie se montre désireuse de le faire", a ajouté le ministre.L'Allemagne a participé comme une vingtaine d'autres pays occidentaux à une vaste action de représailles diplomatiques contre la Russie, soupçonnée d'être impliquée dans l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars en Grande-Bretagne.Londres impute la responsabilité de cet empoisonnement à Moscou qui nie toute implication.M. Maas a défendu la décision allemande d'expulser quatre diplomates russes, estimant que cette réponse européenne coordonnée était importante pour montrer la "solidarité avec la Grande-Bretagne" mais aussi pour donner "un signal d'unité".En réponse, Moscou a annoncé vendredi l'expulsion de quatre diplomates allemands.Au total, plus de 150 diplomates russes ont été expulsés par 26 pays dont les Etats-Unis, la majorité des Etats de l'Union européenne et des membres de l'Otan. Moscou a riposté en prenant des mesures identiques envers un nombre équivalent de diplomates de ces Etats.(©AFP / 01 avril 2018 15h13)