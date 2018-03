Affaire Skripal: Danemark, Pays-Bas et Finlande expulsent des diplomates russes

TWITTER

Copenhague - Le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande ont annoncé lundi l'expulsion de cinq diplomates russes au total après l'empoisonnement au gaz innervant d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne dont ils accusent Moscou.Le Danemark et les Pays-Bas ont chacun annoncé l'expulsion de deux diplomates vers Moscou, la Finlande d'un diplomate russe en poste à Helsinki."Notre solidarité envers la Grande-Bretagne est univoque", a indiqué lors d'une conférence de presse Anders Samuelsen, ministre des Affaires étrangères du pays nordique, le seul de la région membre à la fois de l'Union européenne et de l'Otan.Le ministre n'a précisé ni la fonction ni l'identité des deux diplomates visés mais a souligné qu'ils disposaient d'une semaine pour quitter le territoire danois."Il est très probable que la Russie soit responsable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. "Il n'y a pas d'autre explication plausible", a ajouté le ministre, exhortant la Russie à "changer de trajectoire".De son côté, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a fait savoir sur son compte Twitter que le gouvernement néerlandais avait "décidé, en étroite concertation avec d'autres pays, que deux collaborateurs des services du renseignement russes n'étaient plus les bienvenus dans notre pays"."Ils ont deux semaines pour quitter les Pays-Bas", a-t-il ajouté.Grand-Duché russe jusqu'à la révolution bolchevique en 1917, la Finlande a également annoncé lundi l'expulsion d'un diplomate russe après l'empoisonnement M. Skripal, acte qualifié par Helsinki de "menace grave contre la sécurité de toute l'Europe".Douze autres pays de l'UE ont décidé, en solidarité avec Londres, le renvoi de diplomates russes. Au même moment, les États-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 "espions" russes.str-gab/hdy/mr(©AFP / 26 mars 2018 14h16)