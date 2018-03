Affaire Skripal: Londres "ne veut pas entendre les réponses" de Moscou (Kremlin)

Moscou - Le refus de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Russie de se rendre à une réunion organisée mercredi par la diplomatie russe sur l'affaire Skripal montre que Londres "ne veut pas entendre les réponses" de Moscou à ses questions, a accusé le Kremlin."C'est une nouvelle manifestation éloquente d'une situation absurde où l'on pose des questions mais on ne veut pas entendre les réponses", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.La Russie a convoqué les ambassadeurs étrangers accrédités sur son territoire mercredi à 12H00 GMT pour une "rencontre avec les responsables et les experts du Département chargé des questions de non-prolifération et de contrôle des armements" du ministère des Affaires étrangères.Lors de cette rencontre, la diplomatie russe souhaite présenter son point de vue sur l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars à Salisbury, au Royaume-Uni, et aux accusations de Londres à l'encontre de Moscou.Mais l'ambassade britannique a indiqué mercredi que l'ambassadeur du Royaume-Uni "ne participera pas à cette réunion".L'affaire Skripal a provoqué une grave crise dans les relations déjà glaciales entre Moscou et les Occidentaux et a été suivie par l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique et le gel des relations bilatérales.La Russie, qui clame son innocence, a annoncé l'expulsion en représailles de diplomates britanniques de son territoire et mis fin aux activités du British Council dans le pays.(©AFP / 21 mars 2018 10h32)