Affaire Skripal: Poutine s'attend "à ce que le bon sens l'emporte"

Ankara - Le président russe Vladimir Poutine a indiqué mercredi qu'il s'attendait à ce que "le bon sens l'emporte" dans l'affaire Skripal, qui a provoqué une grave crise diplomatique entre la Russie et les Occidentaux."Nous nous attendons à ce que le bon sens l'emporte et à ce qu'on arrête d'infliger cet immense préjudice aux relations internationales", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse à Ankara à l'issue d'un sommet sur la Syrie avec ses homologues turc et iranien.Cette déclaration intervient alors qu'une réunion se déroulait mercredi à La Haye au siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sur l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal.Londres a imputé cet empoisonnement à Moscou, et expulsé des diplomates russes et annoncé le gel des relations bilatérales en représailles.Une vingtaine de pays ont soutenu le Royaume-Uni, en annonçant eux aussi des expulsions des diplomates russes.La Russie, qui rejette catégoriquement toute implication dans cet empoisonnement et dénonce une "campagne antirusse", a riposté en prenant des mesures similaires.La réunion de l'OIAC, demandée par la Russie, intervient au lendemain de l'annonce par un laboratoire britannique qu'il n'avait pas de preuve que la substance utilisée contre un ex-espion russe en Angleterre provenait de Russie.(©AFP / 04 avril 2018 13h40)