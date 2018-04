Londres - L'Ofcom, le régulateur britannique des médias, a annoncé mercredi lancer plusieurs enquêtes sur "l'impartialité" de la chaîne d'informations russe RT suite à son traitement de l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre."Depuis les évènements de Salisbury, nous avons observé une augmentation significative du nombre de programmes sur la chaîne RT qui méritent une enquête sur de possibles violations du code de radiodiffusion de l'Ofcom", a annoncé l'organisation dans un communiqué.En conséquence, l'"Ofcom a ouvert aujourd'hui sept nouvelles enquêtes sur l'impartialité des programmes d'information de la chaîne RT" (ex-Russia Today).Le 4 mars, un ex-espion russe, Sergueï Skripal, et sa fille, avaient été retrouvés empoisonnés à Salisbury. Le gouvernement britannique avait rapidement accusé Moscou d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat, ce que les autorités russes ont fermement démenti.Londres a adopté des sanctions diplomatiques contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates, mais n'a pas visé RT, dont la suspension de la licence avait été envisagée.Le 12 mars, l'Ofcom avait annoncé qu'il examinerait les implications pour les licences de diffusion de RT (News) et RT Europe, détenues par le groupe TV Novosti, financé par la Russie."Jusqu'à récemment, le bilan de conformité de TV Novosti n'a pas été sensiblement différent des autres diffuseurs", a précisé l'Ofcom, qui avait enregistré 15 "infractions" depuis le 4 mai 2012.Le régulateur va désormais mener une enquête sur sept programmes diffusés par RT, une procédure pouvant conduire à des pénalités financières ou, en dernier recours, à une interdiction d'émettre.RT a réagi en affirmant dans un communiqué que sa "ligne éditoriale" n'avait "pas changé depuis les événements de Salisbury"."Nous aborderons directement cette question avec l'organisme de réglementation", a indiqué la chaîne en ajoutant que son bilan de conformité avait de quoi faire taire "les déclarations politique obscènes" formulées contre RT, plusieurs députés britanniques ayant demandé son interdiction.RT est souvent accusé en Europe et aux États-Unis de relayer la propagande du Kremlin. Elle a pour mission officielle d'apporter un "point de vue alternatif" et un "aperçu de la position russe" aux téléspectateurs étrangers, et dispose déjà de chaînes diffusant en anglais, espagnol et arabe(©AFP / 18 avril 2018 14h38)