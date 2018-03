Affaire Skripal: l'Otan fait expulser 7 membres de la mission russe

Bruxelles - L'Otan a annoncé mardi sa décision de retirer leurs accréditations, et de faire expulser de Belgique, sept membres de la mission russe auprès de l'Alliance et de rejeter trois demandes d'accréditation supplémentaires pour sanctionner l'attaque contre un ancien agent russe au Royaume-Uni."L'Otan a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres du personnel de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditation", a déclaré son secrétaire général Jens Stoltenberg lors d'un point presse au siège de l'Alliance à Bruxelles.Il a qualifié la décision de "message clair adressé à la Russie". "Les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences", a enchaîné M. Stoltenberg.Les sept ressortissants russes privés de leurs accréditations par l'Otan vont être expulsés de Belgique, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.Et d'ajouter: "L'Otan décide et la Belgique exécute, en vertu des accords de siège", liés à l'implantation sur le sol belge du siège d'organisations internationales (Otan, UE etc). L'expulsion "devrait aller très vite", a poursuivi cette source.La mission de la Russie auprès de l'Otan sera ainsi réduite à 20 membres, a souligné M. Stoltenberg."Notre décision reflète les graves préoccupations exprimées par les alliés pour leurs sécurité", a expliqué le chef de l'Otan, selon qui c'est la première fois qu'un agent neurotoxique est utilisé sur le territoire d'un pays membre de l'alliance.Londres soutient que l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et sa fille ont été empoisonnés le 4 mars à Salisbury avec un agent neurotoxique soviétique de type "Novitchok". La Russie a nié toute implication."La Russie a sous-estimé l'unité des alliés de l'OTAN", a affirmé Jens Stoltenberg. Plus de 130 diplomates russes ont été expulsés à ce jour par 24 pays "partenaires et alliés de l'Otan", a-t-il souligné.Ces expulsions massives vont avoir des conséquences sur les opérations menées par la Russie, car elle aura "une capacité réduite pour faire du travail de renseignement dans les pays de l'Otan et dans les pays dont ils sont expulsés ", a-t-il ajouté."Mais notre décision ne change pas notre politique vis-à-vis de la Russie, fondée sur la dissuasion et le dialogue", a insisté Jens Stoltenberg. Il a confirmé la volonté de l'Alliance d'organiser une réunion du conseil Otan-Russie cette année.Lancé en 2002, le Conseil Otan-Russie (COR) est une instance de dialogue entre les deux parties qui se réunit régulièrement pour aborder les questions de sécurité.(©AFP / 27 mars 2018 14h59)