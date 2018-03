Kiev - L'Ukraine a annoncé lundi l'expulsion de 13 diplomates russes, se joignant à l'action de Washington, du Canada et de 14 pays de l'UE après l'empoisonnement d'un ex-agent russe en Grande-Bretagne dont l'Occident accuse Moscou."Dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE, l'Ukraine a pris la décision d'expulser de son territoire 13 diplomates", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko dont les propos ont été diffusés par son service de presse."La Russie a une nouvelle fois confirmé son mépris non seulement pour la souveraineté des Etats indépendants, mais aussi pour la vie humaine. L'Ukraine le ressent quotidiennement dans sa Crimée occupée et dans le Donbass", a-t-il poursuivi.La Russie a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud) et est accusée par Kiev et l'Occident de soutenir militairement les séparatistes prorusses dans la région du Donbass (est), ce que la Russie nie farouchement.Plus de 10.000 personnes ont été tuées depuis le déclenchement du conflit armé dans l'est de l'Ukraine il y a quatre ans.Dans ce contexte, les relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie sont "de facto gelées", a rappelé M. Porochenko, les deux pays n'ayant pas d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives.M. Porochenko a appelé la communauté internationale à "ne pas se limiter à des gestes symboliques" et à renforcer les "sanctions" internationales contre la Russie.(©AFP / 26 mars 2018 13h57)