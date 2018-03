Affaire Skripal: la Russie va expulser quatre diplomates allemands (Berlin)

Berlin - La Russie va expulser quatre diplomates allemands en réponse à la décision de Berlin de renvoyer chez eux quatre agents de la mission russe en Allemagne dans le cadre de l'affaire Skripal, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères allemand."Cette décision de Moscou n'est pas une surprise", a déclaré le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, cité dans un communiqué.L'ambassadeur allemand à Moscou avait, comme plusieurs de ses homologues de pays de l'Union européenne, été convoqué pour être informé de la décision.L'Allemagne avait participé comme une vingtaine d'autres pays à une vaste action de représailles diplomatiques contre Moscou, soupçonné d'être impliqué dans l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille en Grande-Bretagne."Nous n'avions pas pris notre décision de renvoyer des diplomates russes à la légère", a expliqué le ministre social-démocrate.Il s'agissait "d'un signal politique nécessaire et approprié" en solidarité avec Londres et en raison d'une absence de coopération de Moscou dans l'éclaircissement de l'affaire, a jugé M. Maas. Berlin reste toutefois ouvert au dialogue avec la Russie, selon le communiqué.Au total vingt-six pays, dont les Etats-Unis et 18 membres de l'Union européenne, ont décrété plus de 120 expulsions de diplomates russes à la suite de l'empoisonnement de l'ex-espion russe.Moscou avait annoncé jeudi l'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture d'un consulat. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait précisé les mesures de représailles russes seraient identiques à celles prises par chaque pays.La Russie, qui affirme n'avoir aucun lien avec cet empoisonnement, s'estime victime d'une politique "antirusse" de Londres.(©AFP / 30 mars 2018 14h29)