Affaire Skripal: le Canada expulse quatre diplomates russes

Ottawa - Le Canada a décidé lundi d'expulser quatre diplomates russes à la suite de l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, a annoncé Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères.Le gouvernement canadien a par ailleurs rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe, a dit Mme Freeland dans un communiqué."Le Canada prend ces mesures par solidarité avec le Royaume-Uni", a-t-elle assuré.L'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury en Grande-Bretagne, a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et Londres.Les diplomates expulsés travaillaient à l'ambassade de Russie à Ottawa et au consulat général de Montréal."Il a été établi que ces quatre personnes sont des agents du renseignement ou des personnes qui ont utilisé leur statut diplomatique pour compromettre la sécurité du Canada ou s'immiscer dans sa démocratie", a affirmé Mme Freeland."L'attentat à l'agent neurotoxique perpétré récemment représente une menace évidente pour l'ordre international fondé sur des règles et pour les règles établies par la communauté internationale afin d'assurer que les armes chimiques ne détruisent plus jamais de vies humaines", a déclaré Chrystia Freeland."Cet épisode fait partie des nombreux comportements inacceptables de la part de la Russie, parmi lesquels sa complicité avec le régime Assad, son annexion de la Crimée, les combats dirigés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, le soutien aux troubles civils en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et dans d'autres pays voisins, son ingérence dans les élections et ses campagnes de désinformation", a énuméré la ministre des Affaires étrangères."Le Canada appuie avec ferveur les mesures que le Royaume-Uni a prises jusqu'à maintenant et demeure résolu à agir de concert avec ses alliés". Ces mesures contre des diplomates russes "ne visent pas le peuple russe", a-t-elle conclu.(©AFP / 26 mars 2018 14h10)